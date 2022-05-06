Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı - Haberler

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Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı

Bursa'da iskeleye yanaşan feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen kız çocuğunu, iskelede görevli personel denize atlayarak kurtardı.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Bursa'da iskeleye yanaşan feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen kız çocuğunu, iskelede görevli personel denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı iskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Bursa'ya gelen feribotun iskeleye yanaşmasının ardından yolculardan birinin 8 yaşındaki çocuğu feribottan inip, iskelede gezinirken boşluğu fark etmeyerek bir anda denize düştü. Küçük kızın çırpındığını gören vatandaşlar önce can simidi attı, ardından iskelede görevli personelden yardım istedi. Bir personel denize atlayarak küçük çocuğu suyun yüzeyinde tuttu. Yardıma gelen diğer personellerle birlikte düştüğü yerden kurtarılan 8 yaşındaki küçük çocuğun korkusu yüzüne yansıdı. Feribota çıkarılarak ilk yardımı yapılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezinden sağlık ekibi talep edildi. Küçük çocuk ayakta yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun denizden kurtarılma ve korku dolu anları ise başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelyalı, İstanbul, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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