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Feribottan Baraja Atlayan Şahıs Kurtarıldı

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Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan bir şahıs, vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Feribottan baraja atlayan şahıs böyle kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan bir şahıs ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Elazığ-Pertek arası sefer yapan feribotlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket halinde olan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Şahsın atladığını gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi. Feribot durdurulurken yetkililer kurtarma simidine ip bağlayarak suya attı. Simide tutunan şahıs, vatandaşlarında yardımı ile feribota çıkartıldı.

Kurtarma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - 3.Sayfa
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