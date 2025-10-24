Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Geçtiğimiz haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasına duyduğu özlemi anlamlı bir şekilde ifade etti.

BABASININ ANISINI VÜCUDUNDA TAŞIYACAK

Genç Zeyrek, koluna su damlası şeklinde özel bir dövme yaptırarak, babasının anısını bedeninde taşıma kararı aldı. Dövmenin merkezinde, Nehir Zeyrek'in babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafının çizimi yer alıyor. Su damlası formu ise, hem yaşamın döngüsünü hem de kaybın ardından dökülen gözyaşlarını simgeliyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Zeyrek'in sade ama derin anlam taşıyan bu dövmesi, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, Nehir Zeyrek'in bu jestini "baba sevgisinin en dokunaklı ifadesi" olarak değerlendirildi.