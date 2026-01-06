Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar'da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik, AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabanca kullanılarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.