Fenerbahçe tribün liderine yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 7 şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar'da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik, AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabanca kullanılarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
