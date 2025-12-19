Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınacak
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor. - İSTANBUL