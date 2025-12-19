Haberler

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınacak
Güncelleme:
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Saran'ın yurt dışında bulunduğu ve evinde arama yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor. - İSTANBUL

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

koskoca klüp başkanının adı uyuşturucu ile anılması çok kötü eğer ispatlanırsa gereği yapılmalı hangi takım başkanı olursa olsun çok kötü bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

