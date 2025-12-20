Haberler

Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi

Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra Jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, daha sonra Jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçundan ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, daha sonra saç ve kan örneği için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada kan ve saç örneği veren Sadettin Saran, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayına getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti

Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti
Konyaspor galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Tam 7 hafta sonra kazandım derken 90+3'te gelen golle yıkıldılar
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kentin üzerini kapladı
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı

İrem Derici'den peş peşe itiraflar! Ev aldı, düğün tarihini açıkladı
title