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Adana'daki orman yangını söndürüldü

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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Belenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter ve 9 arazöz ile havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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