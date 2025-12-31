Haberler

Genç sürücünün hayatını kaybettiği feci kazanın ardından tren yolu açıldı

Genç sürücünün hayatını kaybettiği feci kazanın ardından tren yolu açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tır tren yoluna uçtu ve sürücüsü Yunus Uğurlu hayatını kaybetti. Uğurlu'nun bir ay önce nişanlandığı ve bir hafta sonra nikahının olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece meydana gelen feci kazanın ardından ekiplerin hummalı çalışması sonrasında tren yolu yeniden trafiğe açılırken, kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Yunus Uğurlu'nun ise 1 ay önce nişanlandığı ve 1 hafta sonra da nikahının olduğu öğrenildi.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Denizli Otoyolu Pınardere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BHM 182 plakalı dorseyi taşıyan Yunus Uğurlu (28) yönetimindeki 45 AKC 644 plakalı tır, otobandan çıkıp Aydın-Denizli karayoluna gireceği sırada kontrolden çıkarak, Pınardere Kavşağı'ndan dönemeden doğrudan tren yoluna uçtu. Önce yol kenarındaki demir bariyerleri kıran tır, ardından karayolu ile demir yolu arasındaki yaklaşık 3 metre yüksekliği 15 metre uzunluğundaki çukuru adete uçarak geçti. Demiryolu raylarına takılarak durabilen tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlığındaki yük tırın kupa kısmını kağıt gibi ezerken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürerken, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdüren ekiplerin, hummalı çalışmalarının ardından tır tren yolundan kaldırılırken, Aydın-Denizli arasında bulunan tren yolu ise yeniden sefere açıldı. Öte yandan sabah saatlerinde hayatını kaybeden sürücünün arkadaşları da olay yerine gelirken, Uğurlu'nun 1 ay önce nişanlandığı ve 1 hafta sonra da nikahının olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi
Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı; o anlar kamerada

Kazadan sonra yerde yatan sürücüyü kontrol edip olay yerinden kaçtı