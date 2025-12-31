Genç sürücünün hayatını kaybettiği feci kazanın ardından tren yolu açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece meydana gelen feci kazanın ardından ekiplerin hummalı çalışması sonrasında tren yolu yeniden trafiğe açılırken, kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Yunus Uğurlu'nun ise 1 ay önce nişanlandığı ve 1 hafta sonra da nikahının olduğu öğrenildi.

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Denizli Otoyolu Pınardere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BHM 182 plakalı dorseyi taşıyan Yunus Uğurlu (28) yönetimindeki 45 AKC 644 plakalı tır, otobandan çıkıp Aydın-Denizli karayoluna gireceği sırada kontrolden çıkarak, Pınardere Kavşağı'ndan dönemeden doğrudan tren yoluna uçtu. Önce yol kenarındaki demir bariyerleri kıran tır, ardından karayolu ile demir yolu arasındaki yaklaşık 3 metre yüksekliği 15 metre uzunluğundaki çukuru adete uçarak geçti. Demiryolu raylarına takılarak durabilen tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlığındaki yük tırın kupa kısmını kağıt gibi ezerken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürerken, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını sürdüren ekiplerin, hummalı çalışmalarının ardından tır tren yolundan kaldırılırken, Aydın-Denizli arasında bulunan tren yolu ise yeniden sefere açıldı. Öte yandan sabah saatlerinde hayatını kaybeden sürücünün arkadaşları da olay yerine gelirken, Uğurlu'nun 1 ay önce nişanlandığı ve 1 hafta sonra da nikahının olduğu öğrenildi. - AYDIN