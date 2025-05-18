FBI, Tüp Bebek Merkezine Saldırının Şüphelisini Açıkladı

FBI, Tüp Bebek Merkezine Saldırının Şüphelisini Açıkladı
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California'da bir tüp bebek merkezine bombalı saldırı düzenleyen 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus'un, patlamada öldüğü değerlendirildi. Saldırı, FBI tarafından kasıtlı bir terör eylemi olarak değerlendiriliyor.

FBI, ABD'de tüp bebek merkezine bombalı saldırı düzenleyen şüphelinin 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus olduğunu ve Bartkus'un patlamada öldüğünün değerlendirildiğini açıkladı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Palm Springs kentindeki tüp bebek merkezine bombalı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliği belli oldu. FBI, saldırganın 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus olduğunu açıkladı. FBI Los Angeles Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Akil Davis, "Bartkus'un birincil şüphelimiz olduğundan oldukça eminiz. Şahsın nihilist düşünceleri vardı ve bu tüp bebek merkezine yönelik hedefli bir saldırıydı. Bunu kasıtlı bir terör eylemi olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Davis, FBI'ın Bartkus'un patlamada öldüğünü ve saldırıyı canlı olarak yayınlamaya çalıştığını değerlendirdiğini ifade etti. Davis, FBI'ın Bartkus'un evinde arama yaptığını belirterek, "Halka yönelik devam eden bir tehdit olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Davis, ayrıca söz konusu saldırının Güney California tarihindeki en büyük bombalı saldırı olarak kabul edildiğini açıkladı.

Tüp bebek merkezine düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda kliniğin içinde depolanan embriyoların zarar görmediği aktarılmıştı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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