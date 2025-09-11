Haberler

FBI, Charlie Kirk Suikastı İçin Bilgi Verenlere 100 Bin Dolar Ödül Veriyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Charlie Kirk suikastının şüphelisinin yakalanması için bilgi verenlere 100 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden aktivist Charlie Kirk suikastının şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk'e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmlara hız verildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kirk suikastının şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" dedi.

Öte yandan FBI, daha önce Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınlamış ve saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiğini açıklamıştı. - WASHINGTON

500
