Fatsa'da oto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden oldu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir oto aksesuar dükkanında çıkan yangın, iş yerinde patlama sonrası meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren oto aksesuar dükkanında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bir araca işlem yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı.
Çevrede büyük paniğe neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAMSUN