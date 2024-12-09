Fatsa'da Lastiği Patlayan Kamyonet Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Korgan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan İ.'nin kullandığı 52 ABG 285 plakalı kamyonet, seyir halinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Muhammet B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Fatsa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU