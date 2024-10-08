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Fatsa'da İş Yerinin Kurşunlanması: 2 Tutuklama, 5 Serbest

Fatsa'da İş Yerinin Kurşunlanması: 2 Tutuklama, 5 Serbest
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı sonrasında gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı sonrası gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 Ekim tarihinde Fatsa ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen T.D. ve K.A. ile birlikte onlara yardım ettikleri gerekçesiyle 5 kişiyi evlerine yönelik düzenlediği operasyon ile yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.D. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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