Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu Bahçeler Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BY 384 plakalı otomobil sürücüsü Kazım Ç. (70), virajı alamayarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Fatma Y. (48) yönetimindeki 52 ACU 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Büşra B. (21), Betül Y. (21) ve Büşra Nur Y. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı