Haberler

Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden birinin virajı alamayarak karşı şeride geçtiği belirtildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu Bahçeler Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BY 384 plakalı otomobil sürücüsü Kazım Ç. (70), virajı alamayarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Fatma Y. (48) yönetimindeki 52 ACU 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Büşra B. (21), Betül Y. (21) ve Büşra Nur Y. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde

Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de

Günlerce tartışılan düzenleme yasalaştı! O hizmetler tamamen kesiliyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor