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Fatsa'da Avda Kazara Vurulan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatsa'da Avda Kazara Vurulan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde av sırasında arkadaşı tarafından kazara silahla vurulan 16 yaşındaki Cengizhan Karacı, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde avda arkadaşı tarafından kazara silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün Yapraklı Mahallesi'nde Cengizhan Karacı (16), kuş avı sırasında arkadaşı D.D. tarafından kazara silahla vuruldu. Ağır yaralanan çocuk, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karacı, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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