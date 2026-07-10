Ordu'da ağaç keserken düşen kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin Bolaman Mahallesi Kuyudibi mevkisinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan Şahin, ağaç kesimi yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ayhan Şahin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı