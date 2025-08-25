Otel odasında ölü bulunan iki kardeşle ilgili sır perdesi aralanıyor! 4 kişi yakalandı

Otel odasında ölü bulunan iki kardeşle ilgili sır perdesi aralanıyor! 4 kişi yakalandı
Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde, yemek yedikten sonra bir otelde ölü bulunan iki kardeşin ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kardeşlerin yemek yedikleri işletme sahipleri yakalanırken, numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'de 22 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Rashid Mohammed Ajoeb (57), oğulları Mohammed Jamil Yusuf (17) ve Mohammed Yazdani (15) ile birlikte gezmek için akşam Taksim'e gitmişti.

ÇOCUKLAR ÖLDÜ, BABA FENALAŞTI

Baba ve oğulları gezip yemek yedikten sonra akşam otele geri dönmüşlerdi. Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba Mohammed Ajoeb'in ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.

YEMEK YEDİKLERİ İŞLETME SAHİPLERİ YAKALANDI

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi. Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
