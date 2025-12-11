Fatih'te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki ayrı eve düzenlenen operasyonda, toplam 92 kilo 350 gram metamfetamin türü hap ele geçirildi 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fatih iki evde uyuşturucu bulunduğu istihbaratı alındı. Belirlenen adrese 7 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 23 paket halinde 21 kilo 800 gramı kristal, 70 kilo 550 gramı ise sıvı olmak üzere toplam 92 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda N.E. adlı bir kişi gözaltına alına alınarak emniyete götürüldü.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen N.E., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Zanlının, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticaretinden' tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL