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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 31 kilogram kokain ele geçirildi, 1 gözaltı

Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 31 kilogram kokain ele geçirildi, 1 gözaltı
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İstanbul Fatih'te bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram kokain, 139 kapsül galara, 2 ruhsatsız tabanca ve presleme makineleri ele geçirildi. Şüpheli M.D. tutuklandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 31 kilogram kokain, 139 adet kapsül galara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 2 adet kokain presleme makinesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen M.D. (56) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 31 kilogram kokain, 139 adet kapsül galara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 60 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 2 adet kokain presleme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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