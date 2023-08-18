Fatih'te Tunuslu iş adamının kaldığı otelde Cezayirli kadın öldü

Fatih'te, alacak verecek meselesini görüşmek için Tunuslu bir iş adamının kaldığı otele giden Cezayirli kadın, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Otel odasında darp edilen kadının öldürülme korkusuyla kendini pencereden aşağıya attığı iddia edilirken, Tunuslu şüpheli ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Fatih'te, alacak verecek meselesini görüşmek için Tunuslu bir iş adamının kaldığı otele giden Cezayirli kadın, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Otel odasında darp edilen kadının öldürülme korkusuyla kendini pencereden aşağıya attığı iddia edilirken, Tunuslu şüpheli ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, Zeytinburnu'ndaki ikametinden ayrılarak daha önceden tanıştığı Tunuslu iş adamı Mohammed B.'nin kaldığı otele gitti. Akşam saatlerinde Mohammed B., Cezayirli kadının kaldığı odaya girdi. Aralarında daha önceden alacak verecek mevzusuyla alakalı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen adam, Fouza Lounici'yi darp etti. Öldürülme korkusu yaşayan kadın, odanın penceresinden kendini aşağıya atarak ağır yaralandı.

Kadının pencereden düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Tunuslu şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ölüm kamerada

Yaşananlar otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadının kaldığı odaya girdiği ve bir süre sonra kadının pencereden aşağıya düştüğü görülüyor. Sokaktan geçen bir kişi ise kadının düştüğünü görerek kenara kaçıyor. - İSTANBUL