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Fatih'te Ticari Araç Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok

Fatih'te Ticari Araç Kazası: Şans Eseri Yaralı Yok
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Fatih'te seyir halindeki bir ticari araç, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te bulunan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Şans eseri kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kaza kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 34 JDP 68 plakalı içi tekstil ürünleri ile dolu ticari araçta gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, otobüs durağı yanındaki boş araziye savrularak yan yattı. O sırada aracın içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken boş arazideki aracın içi sahipleri tarafından boşaltıldı. Polis ekipleri yolun sağ şeridinde güvenlik tedbirleri aldı. Yan yatmış araç daha sonra olay yerine getirilen vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Şans eseri ölü veya yaralı olmayan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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