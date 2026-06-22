Fatih'te tek katlı tekstil deposunda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tek katlı tekstil deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmeye çalışan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Fatih ilçesi Beyazıt Mahallesi Mercan Hanı Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı tekstil deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede depoyu dumanla kapladı. Depodan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında müdahalede bulunan 2 kişi dumandan etkilenirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangını fark eden çevre esnafı Sedat Salman, "Biz dışarıdaydık. Dumanı görünce ne olduğunu anlamak için olay yerine gittik. Daha sonra bir esnaf komşumuzun dükkanında yangın olduğunu öğrendik. Dükkan sahibine haber verdik. O gelmeden önce kendi imkanlarımızla yangın tüplerini alarak müdahale etmeye çalıştık. Kapıyı açıp içerideki yangını söndürmek için uğraştık. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdik. Ekipler kısa sürede gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangına ilk müdahale etmek isteyen bazı arkadaşlarımız yangın tüpünün gazından etkilenerek rahatsızlandı. Hastaneye gidip gerekli tedavileri gördüler. Şu an durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Komşumuza geçmiş olsun diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı