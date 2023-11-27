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Fatih'te Tekne Sahipleri Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

Balat Mahallesi'ndeki tekne iskelesinde tekne sahipleri arasında çıkan tartışma sonucunda Osman K. tarafından silahla vurulan Ali Rıza A. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Osman K. ise polis tarafından gözaltına alındı.