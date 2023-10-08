Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun kavgası kamerada
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Fatih'te bir taksi şoförü ile alkollü bir yolcu arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İkili araçtan indikten sonra birbirlerine saldırarak alkol şişeleriyle vurdu. Olayın ardından taksi şoförü olay yerinden ayrıldı.
Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun kavgası kamerada
İSTANBUL - Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun sokak ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay gece Fatih Dervişali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile alkollü yolcusu araç içerisindeyken tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde taksi şoförü ile müşterisi araçtan indikten sonra içki tekme - tokat birbirine saldırıyor. İkilinin kavga esnasında birbirlerine alkol şişeleri ile vurdukları görülüyor. Kavganın ardından taksi sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı cep telefonu kamerasına yansıyor.