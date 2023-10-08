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Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun kavgası kamerada

Fatih'te bir taksi şoförü ile alkollü bir yolcu arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İkili araçtan indikten sonra birbirlerine saldırarak alkol şişeleriyle vurdu. Olayın ardından taksi şoförü olay yerinden ayrıldı.