Son Dakika | Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi Fatih'te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Fatih'te spor salonuna silahlı saldırı : 1 ölü

Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Fatih'te spor salonunda spor yapan bir gence kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu genç hayatını kaybederken polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre spor salonuna spor yapmak için gelen bir kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise saldırıya uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemele ekiplerinin çalışmalarının ardından vefat eden şahsın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı incelem başlatttı.

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