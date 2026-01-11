Haberler

Fatih'te otomobil yol ortasında alevlere teslim oldu

Fatih'te otomobil yol ortasında alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede aracı tamamen sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede tüm aracı kapladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın motor kısmında bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, aracını sağ şeride çekti. Sürücü yükselen alevlere müdahale etmeye çalışırken, yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın alev alev yandığı o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir