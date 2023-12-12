Fatih'te Otomobilleri Yakıp Taşlayan Şüpheli Kadın Gözaltına Alındı

Fatih'te park halindeki 2 otomobilin alev alev yanmasına sebep olan şüpheli kadının, farklı noktalarda park halindeki otomobilleri taşlayarak hasar verdiği görüntüler ortaya çıktı. Evsiz olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Fatih'te iddiaya göre 2 otomobilin alev alev yanmasına sebep olan şüpheli kadının farklı noktalarda yine park halindeki otomobilleri taşlayarak hasar verdiği görüntüler ortaya çıktı. Evsiz olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kadın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Topkapı Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobilin alevler içinde yanması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin alevler içinde yanan araçlara müdahale etmesiyle birlikte yangın söndürülürken, 2 otomobil kullanılamaz hale gelmişti. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından ise şüpheli bir şahsın park halinde bulunan aracın içine bindiği, ve bir süre otomobilin içinde vakit geçirdiği görülmüştü. Şüpheli şahsın otomobilin içinden çıktıktan da sonra dumanların yükselmesi ve 2 otomobilin alev alev yandığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Kundaklama şüphelisinin otomobilleri taşladığı görüntüler ortaya çıktı

Şüpheli şahsın, 2 otomobilin alevler içinde kalmasına sebep olmadan ise, olay yerinin çevresinde bulunan yine park halindeki araçlara taşlı saldırıda bulunduğu görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli şahsın park halinde bulunan otomobillere taşlı saldırı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Taşlı saldırı sonucu park halinde bulunan 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobillere saldırı da bulunan şüpheli şahsın sokakta yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Olayın ardından şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL