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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen bir kadın, arkasından gelen otomobilin kendisine çok yaklaştığını iddia etti. Kaza yapmaktan korktuğu için otomobil sürücüsüne el hareketiyle tepki gösterdiğini belirten kadın, bunun üzerine sürücünün kendisini sıkıştırmaya çalıştığını öne sürdü. Yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadan gelen otomobil kadın sürücünün kullandığı motosiklete yaklaştı. Kaza yapmaktan korktuğunu belirten kadın motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne el hareketi yaptı. Bunun üzerine otomobil sürücüsünün motosikletliyi sıkıştırmaya çalıştığı iddia edildi. Yaşanan o anlar ise kadın sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı