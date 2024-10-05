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Fatih'te Öldürülen Kadınların Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

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Fatih ve Eyüpsultan'da öldürülen iki kadından birinin ve katilinin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Semih Çelik, öncelikle Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra İkbal Uzuner'i de öldürmüş ve ardından intihar etmişti.

Fatih'te öldürülen 2 kadından birinin ve öldüren Semih Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Fatih ve Eyüpsultan'da öldürülen 2 genç kadından birinin ve surlardan atlayarak intihar eden katillerinin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Fatih'te dün akşama doğru önce kendi evinde Ayşenur Halil'i daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik ardından ise kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etmiş ve yaşamına son vermişti. Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı. Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil'i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı. İkbal Uzuner'in ise herhangi bir yakını veya aile üyesi öldürüldüğü günün gecesinde Adli Tıp Kurumu'na gelmedi. Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fatih'te Öldürülen Kadınların Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Semih Çelik Eyüpsultan 3-sayfa Yaşam

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