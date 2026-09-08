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Fatih’te müşterilerini darp eden taksi sürücüsü gözaltına alındı

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Fatih’te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Fatih'te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli sürücüyü kısa sürede yakaladı.

Olay, 6 Eylül Pazar günü saat 23.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü İ.H.K. (37), müşterileriyle taksi ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadı. Çıkan tartışmanın ardından sürücü, aracından indirdiği şahısları darp ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından konu ile ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen İ.H.K., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinde taksi ücreti konusunda müşterileriyle anlaşamadığını belirten şüphelinin, tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli İ.H.K., "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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