Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi'nde yer alan bir iş hanında 16 Eylül 2024'te hırsızlık olayı yaşandı. İş hanının kapısını levyeyle açan 5 hırsız, kapısını kırdıkları kargo dükkanına girdi.

İÇİ PARA DOLU KASAYI ÇALDILAR

Yüzlerinde maske, ellerinde fener olan 5 hırsız içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, kasayı açamayınca çalarak kaçtı. Polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerden S.D. (22) ve O.Y.'yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 hırsızın içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.