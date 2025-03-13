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Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar

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Fatih'te yüzlerinde maske, ellerinde fener olan 5 şahıs, kapısını kırarak girdikleri kargo dükkanında içi para dolu kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açamayan hırsızlar kasayı komple çaldı. 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi'nde yer alan bir iş hanında 16 Eylül 2024'te hırsızlık olayı yaşandı. İş hanının kapısını levyeyle açan 5 hırsız, kapısını kırdıkları kargo dükkanına girdi.

İÇİ PARA DOLU KASAYI ÇALDILAR

Yüzlerinde maske, ellerinde fener olan 5 hırsız içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, kasayı açamayınca çalarak kaçtı. Polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelilerden S.D. (22) ve O.Y.'yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 hırsızın içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.

Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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