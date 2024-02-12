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Fatih'te Kadın Motorcu ile Sürücü Arasında Tartışma

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Fatih Edirnekapı'da bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartıştı. Tartışma sırasında adam, kadına tehditler savurdu.

Fatih'te bir kadın motorcu sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı.

Fatih Edirnekapı'da önceki gün gerçekleşen olayda, bir motorcu trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı. Kavgada adamın, "ben aynayı kullanıyorum" demesi üzerine kadın "neden sağa kırıyorsun o zaman?" diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen adam, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" dedi. Kadının "sağa kırdın, zor kaçtım senden" dediği adam, kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti. Yaşananlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirnekapı Şiddet Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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