Fatih'te İETT Otobüsüyle Zincirleme Kaza: 5 Araç Karıştı

Fatih'te kaza yapan İETT otobüsleri ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Fatih'te seyir halindeki 2 İETT otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada iş yerleri sallandı.

Kaza Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 09.00 sıraların meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NL 5347 plakalı bir İETT otobüsü sürücüsü kontrolünü kaybederek Doğan Yağan yönetiminde olan 34 NFS 40 plakalı araca çarparak sağ şeride fırlattı. Ardından kaldırıma çıkıp 34 HO 2246 plakalı bir İETT otobüsü ve 2 ayrı otomobile daha çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında işyerinde çalışan vatandaşlar kaza nedeniyle işyerlerinin sağlandığını ve çok korktuklarını ifade ettiler. İETT otobüsü kazada yer altı çöp konteynerleri, aydınlatma direği ve beton bloğu da altına alıp ezdi. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma olayının görülmezken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Trafik araçlar kaldırılana kadar bir süre kontrollü olarak sağlandı.

"Otobüs arkadan bana vurup sağ şeride fırlattı"

Otobüsün ilk olarak aracına çarptığı sürücü Doğan Yağan "Işıklardan sonra orta şeritte yavaş yavaş hareket ediyordum. Otobüs arkadan bana vurup sağ şeride fırlattı. Daha sonra diğer otobüse vurdu ve ortalık birbirine karıştı. Durumum iyi. Yaralı yoktu. Pazar sabahı olduğu için otobüslerde boştu" dedi.

"Yanımda kız arkadaşım vardı onun için endişelendim"

Kazaya karışan bir başka araç sahibi Murat Göktepe "Ben yol müsaitliği bekliyordum. Baktım ki İETT'nin 2 tanesi üzerime geliyor. Biri kaldırıma çıkarak aracıma vurup pastanenin köşesine sıkıştırdı. Başım direksiyona çarptı. Yanımda kız arkadaşım vardı onun için endişelendim" şeklinde konuştu.

"Dükkan bayağı bir sallandı"

Kazada çalıştığı işyerinin sallandığını belirten pastane çalışanı Kadir Taşdemir, "Biz içerde duruyorduk, gürültü geldi. Dışarı çıktığımda otobüs üzerimize doğru geliyordu. Bir anda siyah bir arabanın yanında durdu. Dükkan bayağı bir sallandı. Biz çok korktuk. Burada İEE garajı var oradan geldiği için yolcu olmaması büyük bir şans" ifadelerini kullandı.