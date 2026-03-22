İstanbul Valiliği'nden çöken binalara ilişkin açıklama

İstanbul Fatih Ayvansaray'da meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlama sonucu iki bina çökmüş, enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü kurtarılmıştır. Ekipler, halen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bina çökmesi olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
