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Fatih'te camide abdest alan vatandaşın çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Fatih'te 30 Temmuz 2026'da bir camide abdest alan kişinin içinde 15 bin euro ve 94 bin 640 lira bulunan çantası çalındı. Polisin yakaladığı 2 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te bir camide abdest alan kişinin, içerisinde 15 bin euro ve 94 bin 640 lira bulunan çantasını çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 30 Temmuz 2026'da Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, abdest alan bir vatandaşın çantası çalındı. Çantada 15 bin euro ve 94 bin 640 lira bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin R.A. ve R.I. olduğu belirlendi. İki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.A., ve R.I., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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