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İstanbul Fatih'te cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada bir kurye ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Fatih Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan kurye ağır yaralandı. Saldırı sonrası ağır yaralanan kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaparken, emniyet güçleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı