Fatih'te binanın çatısında bulunan baz istasyonu alevlere teslim oldu

Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonu alevlere teslim oldu. angın kısa sürede söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Fatih Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıda bulunan baz istasyonundan alevler yükseldi. Büyüyen alevler bölgede yoğun duman oluşturdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı