Fatih'te 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst kattaki daireye de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Cibali Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü katta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler üst kattaki daireye sıçrarken, binada paniğe yol açtı. Bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, dairelerde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL