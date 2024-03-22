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Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: Bir Kişinin Cesedi Bulundu

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Fatih'te 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bir kişinin cesedi bulundu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ekipler, inceleme yaptıkları esnada binada bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin 82 yaşındaki Abdullah Kahraman'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çetin Yeşilbaş, "Ben iş yerindeydim, bana da haber verdiler, yeni geldim. Bina bayağı yanıyordu, alevler çıkıyordu. Yangının ne sebepten çıktığını bilmiyorum. Gelinin dayısı vardı, o vefat etmiş" dedi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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