Fatih'te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Fatih'te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı Fatih'te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. Fatih'te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı İSTANBUL - Fatih'te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan daire sakinlerini tahliye etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaralı olmadığı öğrenildi. Yangın bugün saat 00.00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi, Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir ahşap binada çıktı. Binanın çatı katında televizyonun patlaması sonucu başlayan yangın hızla yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Tüm apartman tahliye edildi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekipleri çevredeki güvenliği sağladı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Furkan Doğan İtfaiye Fatih 3. Sayfa Haberler

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