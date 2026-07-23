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Fatih Portakal "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında adliyeye geldi

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Fatih Portakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Fatih Portakal, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti. Bu kapsamda, Fatih Portakal savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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