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Köse: "Çocuk katillerine çocuk indirimi olmaz"

Köse: 'Çocuk katillerine çocuk indirimi olmaz'
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Ankara, Adana, Salihli ve İzmir'deki çocuk cinayetlerine tepki göstererek, cinayet işleyen çocuklara yaş gerekçesiyle hafif ceza verilmemesi gerektiğini söyledi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, son dönemde Ankara, Adana, Salihli ve İzmir'de yaşanan çocuk cinayetlerine tepki göstererek, cinayet işleyen çocukların yaş gerekçesiyle hafif cezalar almaması gerektiğini söyledi. Köse, "Bir çocuğun hayatını elinden alan kişi, yaşı ne olursa olsun işlediği suçun karşılığını ağır şekilde ödemelidir" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, son dönemde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan çocuk cinayetlerinin toplum vicdanını derinden yaraladığını belirterek, çocuk yaşta cinayet işleyen faillerin mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle daha hafif cezalarla karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ankara'da 15 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesi, Adana'da 16 yaşındaki bir gencin yaşamdan koparılması, İzmir'de öldürülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilen çocuk cinayetlerinin tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu ifade eden Köse, yaşanan olayların münferit değil, toplumsal bir yara haline geldiğini dile getirdi.

Çocukların sokakta, okul yolunda ya da arkadaş çevresinde hayatlarını kaybetmelerinin artık sıradan bir haber olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Köse, "Bugün aileler çocuklarını güvenle sokağa gönderemiyor. Her yeni cinayet haberi toplumda korku ve endişeyi daha da büyütüyor. Hayatının baharında toprağa verilen çocuklarımızın hesabı mutlaka sorulmalıdır" dedi.

Cinayet işleyen kişilerin yaşlarının mağdur ailelerin acısını hafifletmediğini belirten Köse, "Bir çocuğun yaşam hakkını elinden alan kişi, kendi yaşını kalkan olarak kullanmamalıdır. Cinayet işleyen faillerin yalnızca nüfus cüzdanındaki yaşlarına bakılarak daha düşük cezalar alması kamu vicdanını yaralamaktadır. Suçun niteliği ve sonuçları esas alınmalı, ağır suçlarda caydırıcı düzenlemeler hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimini çocukların güvenliği konusunda ortak hareket etmeye çağıran Köse, "Bugün sessiz kalırsak yarın başka çocuklarımızı kaybetmeye devam ederiz. Çocuklarımızın yaşam hakkını koruyacak daha güçlü hukuki ve sosyal mekanizmaların oluşturulması artık bir tercih değil zorunluluktur. Çocuk katillerine çocuk indirimi uygulanmamalı, işledikleri suçun ağırlığına uygun şekilde yargılanmaları sağlanmalıdır" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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