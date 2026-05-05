Giresun'da öldürülen genç başkan için Erbakan'dan taziye ziyareti

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın ailesini ve mezarını ziyaret etti. Olayın adli sürecinin takip edileceğini belirten Erbakan, bir komisyon kurduklarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren partisinin 18 yaşındaki İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun'da iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden Utku Konak için taziye ziyaretinde bulundu.

Erbakan, ilk olarak Gemilerçekeği Mahallesi'nde yaşayan Konak'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ardından merkeze bağlı Pınarçukuru köyüne geçen Erbakan, genç başkanın kabrini ziyaret ederek dua okudu. Erbakan, olayın adli sürecinin takip edileceğini belirterek, parti genel merkezinde bir komisyon kurulduğunu ve davanın yakından izleneceğini açıkladı.

Olayın geçmişi

Giresun'un Aksu bölgesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş, kavgayı yatıştırmak amacıyla araya giren Utku Konak, N.T.'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
