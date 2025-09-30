Haberler

Fatih Beyazıt'ta Tramvay Yayaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Fatih Beyazıt'ta meydana gelen tramvay kazasında bir yaya ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıdığı ve olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Fatih Beyazıt'ta tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30'da Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
