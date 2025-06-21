Fatih Altaylı gözaltına alındı

İSTANBUL - Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Altaylı başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.