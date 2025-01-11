Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...

Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı yeni videosunda skandal ifadeler kullandı.

"ALLAH'IN OĞLU GELSE KONUK OLAMAZ"

Altaylı, programına para karşılığı konuk aldığına ilişkin iddialara yanıt verirken "Allah'ın oğlu gelse ki bu saatten sonra artık gelmeyeceğini biliyoruz. Bir kere geldi. Zaten miladın başlangıcı da öyle oldu. Böyle birisi bile gelse bize parayla konuk olamaz. Yani Hz. İsa gelse zaten konuk alırız onu parasız pulsuz hatta üstüne para veririz ama hakikaten bize kimse parayla konuk olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası çok sayıda kullanıcı Altaylı'ya tepki göstererek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu ve işlem başlatılmasını talep etti.