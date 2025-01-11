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Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...

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Fatih Altaylı son videosunda kullandığı skandal ifadelerle büyük tepki çekti. Altaylı, Youtube hesabında yayınladığı programına para ile konuk kabul ettiğine yönelik iddialara yanıt verirken, "Allah'ın oğlu gelse bile parayla konuk olamaz" dedi.

Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı yeni videosunda skandal ifadeler kullandı.

"ALLAH'IN OĞLU GELSE KONUK OLAMAZ"

Altaylı, programına para karşılığı konuk aldığına ilişkin iddialara yanıt verirken "Allah'ın oğlu gelse ki bu saatten sonra artık gelmeyeceğini biliyoruz. Bir kere geldi. Zaten miladın başlangıcı da öyle oldu. Böyle birisi bile gelse bize parayla konuk olamaz. Yani Hz. İsa gelse zaten konuk alırız onu parasız pulsuz hatta üstüne para veririz ama hakikaten bize kimse parayla konuk olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası çok sayıda kullanıcı Altaylı'ya tepki göstererek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu ve işlem başlatılmasını talep etti.

Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Dinciler yoruma üşüşür şimdi

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Haber YorumlarıLevent Sahin:

ahlaksızca bir yorum olmuş

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Haber YorumlarıSelim K:

İçeri atarlar bence

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Haber YorumlarıHrn BSK:

İyi de burada sözün mahiyeti önemli, söyleniş mahiyeti..! Bir şey yok ki burada.! Resmen öküzün altında buzağı aramak derler buna..!

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Haber YorumlarıAkıllı olmalıyız:

Hristiyanmış demek ki adam.

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