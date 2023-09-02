Fatih Altaylı, Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapıldığını Söyledi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek herkesi uyardı. Altaylı, olayı savcılığa aktardığını ve bu tür haberlerin sistematik olarak yapıldığını söyledi.
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü gazeteci Fatih Altaylı adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını söyleyerek herkesi uyardı.
Altaylı " Bir takım sahtekarlar adımı kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışıyorlar. Sakın inanmayın. YouTube videomda uzun uzun anlattım. Ece Üner ile röportajım yok. Yatırım tavsiyesinde asla bulunmadım. Hisse alın falan demem demedim. Bu alçakları savcılığa şikayet ettim. Sakın tuzağa düşmeyin" dedi.
Ünlü gazeteci olayı savcılığa aktardığını sistematik olarak bu tür haberlerin hakkında yapıldığını söyledi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Sunucu Ece Üner'le röportaj yaptığı ve yatırım önerisi verdiği iddialarını yalanlamıştı.