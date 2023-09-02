Fatih Altaylı, Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapıldığını Söyledi

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, adının kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirterek herkesi uyardı. Altaylı, olayı savcılığa aktardığını ve bu tür haberlerin sistematik olarak yapıldığını söyledi.