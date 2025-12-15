Fas'taki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Fas yetkilileri, şehirde meydana gelen ani sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 14 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı. Şehirde hasar tespiti yapılırken, bugün eğitime ara verildi. - SAFİ