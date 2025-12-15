Haberler

Fas'taki sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan ani sellerde 14 kişi hastanede tedavi altında bulunuyor. Eğitimine ara verilen şehirde hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.

Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Atlas Okyanusu kıyısındaki Safi şehrinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Fas yetkilileri, şehirde meydana gelen ani sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 14 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktardı. Şehirde hasar tespiti yapılırken, bugün eğitime ara verildi. - SAFİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Uzmanından uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

"Eşime neden baktın" cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı
title