Denizli'de sevgilisini fare zehri vererek boğarak öldüren zanlı, mahkemede 'Ben yapmadım, intihar etti' dedi. Tutuklu olarak yargılanan zanlının müebbet hapis cezası talebiyle yargılanması devam ediyor.

Fare zehri verdiği sevgilisini boğarak öldüren zanlı mahkemede ifade değiştirdi

Fare zehri verdiği sevgilisini boğduktan sonra el arabasıyla araziye atan zanlı, mahkemede 'Ben yapmadım, intihar etti" dedi.

DENİZLİ - Denizli'de birlikte yaşadığı sevgilisini ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdikten sonra iş dönüşü boğazını sıkarak öldüren ve cesedini battaniyeye sarıp el arabasıyla araziye atan şahıs, yargılandığı mahkemede ifadesini değiştirerek kadının kendi canına kıydığını iddia etti.

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin cesedi bulundu. Soruşturmada Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini, cesedi ise panikle attığını söyledi.

Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini, içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi.

Hakim Sakhizadeh ve N.K.'nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.