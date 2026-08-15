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Hatay'da işçiler iskelede maaş eylemi yaptı

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Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şantiyesinde maaşlarını alamayan işçiler iskeleye çıkarak eylem yaptı. İkna sonucu indiler; maaşların usta başına verildiği, işçilere ulaşmadığı tespit edildi. Ödemeler yapılacak.

Hatay'da inşa edilen Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şantiyesinde maaşlarını alamadıklarını gerekçe göstererek iskeleye çıkan işçiler, ekiplerin ve mesai arkadaşlarının ikna çalışmaları sonrası çıktıkları yerden indiler. Yapılan incelemede işçilerin maaşlarının taşeron firma tarafından usta başına verildiği ve ödemelerin işçilere ulaşmadığı ortaya çıktı.

Olay, Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde yaşandı. Yerleşke içerisine inşa edilen diş hekimliği fakültesi inşaatında maaşlarını alamayan işçiler, iskeleye çıkarak intihara kalkıştılar. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İşçileri ikna edebilmek için ekipler ve mesai arkadaşları saatlerce diyalog kurdular. Kurulan diyaloglar sonrası işçiler, çıktıkları iskeleden güvenle indirildiler. Yapılan incelemede; üniversite tarafından taşeron firmaya hak ediş ödemesi yapıldığı, işçilerin maaşlarının dağıtılmak üzere usta başına verildiği fakat usta başının işçilere ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, yetkili kurumların devreye girmesiyle uzun süredir maaşlarını alamayan işçilerin ödemelerinin kısa sürede yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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